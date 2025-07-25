Об этом заявил прокурор Владимирской области Иван Грибов.

Во Владимирской области удалось улучшить ситуацию с обеспечением льготных категорий граждан необходимыми лекарствами. Об этом прокурор Владимирской области Иван Грибов на коллегии по итогам работы за первое полугодие 2025 года.По словам Грибова, в конце 2024 — начале 2025 года в регионе наблюдалась сложная ситуация с доступом к льготным лекарствам. Однако благодаря масштабным проверкам, проведенным в Министерстве здравоохранения, Центре закупок и медицинских учреждениях области, удалось снять остроту этого вопроса. Результаты проверок подтолкнули региональные власти к пересмотру системы закупки препаратов и общего подхода к обеспечению граждан медикаментами.Прокурор подчеркнул, что надзор в этой сфере не будет ослаблен, пока не будет достигнута стопроцентная обеспеченность льготников всеми необходимыми препаратами.