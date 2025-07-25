Уголовное дело связано с незаконной сдачей водительского экзамена.
В уголовном деле бывшего начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Ковровский» появились новые эпизоды, связанные с организацией автошколы и покровительством ей. Подробности в пресс-службе регионального Следкома.
Ранее стало известно, что в отношении бывшего главы ГАИ было возбуждено уголовное дело за указание начальнику РЭО организовать 26 января 2024 года незаконную сдачу экзамена подставным лицом за человека, лишенного водительских прав.
В ходе дальнейшего расследования правоохранители выявили, что в январе 2022 года экс-начальник ГАИ, по версии следствия, договорился с двумя знакомыми и родственницей своей супруги об открытии автошколы в Коврове.
Следствие полагает, что он лично покровительствовал этому учреждению, давая указания подчиненным сокращать сроки приема экзаменов у учеников автошколы и оказывать помощь ее сотрудникам.