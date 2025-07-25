Уголовное дело связано с незаконной сдачей водительского экзамена.

В уголовном деле бывшего начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Ковровский» появились новые эпизоды, связанные с организацией автошколы и покровительством ей. Подробности в пресс-службе регионального Следкома.Ранее стало известно, что в отношении бывшего главы ГАИ было возбуждено уголовное дело за указание начальнику РЭО организовать 26 января 2024 года незаконную сдачу экзамена подставным лицом за человека, лишенного водительских прав.В ходе дальнейшего расследования правоохранители выявили, что в январе 2022 года экс-начальник ГАИ, по версии следствия, договорился с двумя знакомыми и родственницей своей супруги об открытии автошколы в Коврове.Следствие полагает, что он лично покровительствовал этому учреждению, давая указания подчиненным сокращать сроки приема экзаменов у учеников автошколы и оказывать помощь ее сотрудникам.