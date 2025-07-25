С 30 июля по 8 августа на мосту по улице Ленина в городе Судогда будут проводить восстановление пешеходного ограждения. Работы выполнит муниципальное учреждение «Управление городского

С 30 июля по 8 августа на мосту по улице Ленина в городе Судогда будут проводить восстановление пешеходного ограждения. Работы выполнит муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства», сообщили в пресс-службе судогодской администрации. Специалисты займутся сваркой и установкой новых металлических элементов. На время проведения работ, с 09:00 до 16:00 ежедневно, на мосту будет закрыта одна полоса движения.