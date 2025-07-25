Власти Суздаля планируют провести локальный ремонт булыжного мощения на Торговой площади. На эти цели из бюджета выделено 2,3 миллиона рублей. Работы должны завершить до 30 ноября 2025 года. Как

Власти Суздаля планируют провести локальный ремонт булыжного мощения на Торговой площади. На эти цели из бюджета выделено 2,3 миллиона рублей. Работы должны завершить до 30 ноября 2025 года. Как сообщила глава города Алиса Бирюкова, решение о частичном ремонте принято после обследования площади специалистами – экспертами, инженерами и реставраторами. Выяснилось, что часть покрытия устоялась, а проблемные