Сегодня, 25 июля, во Владимире в военно-патриотическом сквере «Патриот» увековечили память Ивану Ивановичу Бутурлину — сподвижнику Петра Великого, государственному и военному деятелю,

Сегодня, 25 июля, во Владимире в военно-патриотическом сквере «Патриот» увековечили память Ивану Ивановичу Бутурлину — сподвижнику Петра Великого, государственному и военному деятелю, одному из первых следователей России. Мероприятие приурочили к празднованию Дня сотрудников органов следствия Российской Федерации. Из пресс-релиза облправительства Памятник выдающейся исторической личности поставлен во Владимирской области неслучайно. Остаток жизни Иван Бутурлин провёл в