Женщина упала в овраг на склоне Лыбедской магистрали.

В минувшее воскресенье во Владимире произошло необычное происшествие: женщина упала в овраг на склоне Лыбедской магистрали. Инцидент произошел во время свидания, когда пара распивала алкогольные напитки.Как поисково-спасательный отряд Владимира, женщина потеряла равновесие и скатилась вниз по склону. Ее спутник на просьбы о помощи не отреагировал и покинул место происшествия.Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения и спелеоносилок TROLL подняли женщину из оврага. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, что даже не могла самостоятельно обуться. Спасатели оказали необходимую помощь.