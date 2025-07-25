Вопрос нехватки квалифицированных кадров в малых городах и сёлах страны призваны решить государственные программы со словом «земский».

Вопрос нехватки квалифицированных кадров в малых городах и сёлах страны призваны решить государственные программы со словом «земский». Об этом в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Так, за последние пару лет благодаря реализации программы «Земский доктор» количество врачей в России выросло более чем на 16 тыс. человек. С начала 2025 года к работе приступили 1,5 медицинских специалистов. На выплаты для участников программы до 2030 года панируется направить порядка 33 млрд рублей.Как отметил парламентарий, более 82% медработников, принявших участие в программе, остаются работать в сельской местности и после окончания 5-летнего контракта.Наряду с «Земским доктором» реализуется и другие аналогичные проекты. К примеру, задача программы «Земский работник культуры» — за 5 лет обеспечить кадрами 9 тыс. вакантных мест. На текущий момент только во Владимирской области требуются более 400 работников культуры.«В этом году в программу заявились два человека. Они готовы переехать из других регионов в Камешковский и Ковровский районы. До 2030 года планируется привлечь в сельские территории около 30 дипломированных работников культуры», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.