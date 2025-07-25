Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Прокуратура Владимирской области в отношении 36-летней жительницы Владимира, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.Женщина, желая улучшить свое материальное положение, обратилась в городское Управление социальной защиты в конце 2023 года с целью получения средств на развитие бизнеса.Представив документы о намерении открыть массажный кабинет и оказывать соответствующие услуги, а также предоставив бизнес-план, она запросила 350 тысяч рублей. Указанная сумма была ей выделена.Однако, вместо целевого использования, средства были потрачены на другие нужды, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Факт нецелевого использования средств был выявлен в ходе прокурорской проверки получателей социальных выплат.Женщина признала свою вину. Ей грозит лишение свободы сроком до шести лет, а также обязательство вернуть полученные от государства средства.