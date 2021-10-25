Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко потребовал от Москвы выполнять свои обязательства касательно жителей Крыма.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко потребовал от Москвы выполнять свои "обязательства" касательно жителей Крыма.На днях глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что на КПВВ на крымской части российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе планируют открыть центры связи. В Крыму выступили с критикой плана, сославшись на бесполезность.Однако дипломат Олег Николенко уверен, что Россия не может мешать жителям полуострова и Донбасса общаться с украинскими властями. "Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата", – отметил представитель МИД Украины.Помимо этого, он потребовал от Москвы обеспечения базовых потребностей жителей Крыма и Донбасса. В частности, соблюдение ковидных ограничений и безопасный доступ наблюдательной миссии ОБСЕ к спорным регионам.Напомним, ранее депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин в личном блоге возможное размещение ракет НАТО на Украине с Карибским кризисом 1962 года. Как он отметил, в тот раз Вашингтон не стал терпеть, что американские города оказались в зоне поражения. Теперь же, по словам депутата, Россия сама может оказаться в похожей ситуации.