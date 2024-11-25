Наиболее распространенный возраст для рождения первого ребенка - 26 лет.

Согласно статистике, опубликованной Министерством по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области, средний возраст матерей в регионе составляет 33 года. В этом возрасте женщины чаще всего становятся мамами во второй раз.Наиболее распространенный возраст для рождения первого ребенка - 26 лет, тогда как на третьего малыша мамы задумываются в 36 лет.В 2024 году в области ребенок появился у 6 885 женщин, среди которых 3 523 стали мамами мальчиков, а 3 362 - девочек.