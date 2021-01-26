В Муроме, Гусь-Хрустальном и Камешковском районе построят три физкультурно-оздоровительных комплекса в рамках партийного проекта "Детский спорт".

В Муроме, Гусь-Хрустальном и Камешковском районе построят три физкультурно-оздоровительных комплекса в рамках партийного проекта "Детский спорт".ФОКи открытого типа будут оснащены гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и приспособлены для занятий людей с ограниченными возможностями. Строительство каждого спортивного комплекса обойдется в 20-25 миллионов рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. Проконтролируют строительные работы депутаты Государственной Думы.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы РФ: «Наша область - это родина великих спортсменов - Николая Андрианова, Алексея Прокуророва, Павла Кузнецова, Ольги Даниловой и многих других. Отправной точкой для каждого из них стала доступность спорта. Сегодня нам необходимо обеспечить возможность заниматься спортом ребят бесплатно, сделать спорт более доступным. Поэтому мы вышли с обращением в адрес Правительства РФ, которое поддержало инициативу партии "Единая Россия" и выделило около 2 миллиардов рублей на строительство 100 ФОКОТов».Юлия Шувалова