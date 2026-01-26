Новая дорога протянется от торгового комплекса «Терминал» до «Ивановских мануфактур» и обеспечит дополнительный выезд на Пекинку. Длина нового участка составит более 600 метров, а с учётом

Новая дорога протянется от торгового комплекса «Терминал» до «Ивановских мануфактур» и обеспечит дополнительный выезд на Пекинку. Длина нового участка составит более 600 метров, а с учётом всех примыканий и съездов – километр. Подрядчиком является компания «ДСУ-3». В настоящее время специалисты создают надёжную основу для дороги, сообщили в правительстве области. На данный момент специалисты ДСУ-3 создают