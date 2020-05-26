Российский политик Владимир Лопухин, занимавший пост министра энергетики России в 1992 году, скончался в возрасте 68 лет. У него был диагностирован коронавирус. О смерти Лопухина сообщил в ..

Российский политик Владимир Лопухин, занимавший пост министра энергетики России в 1992 году, скончался в возрасте 68 лет. У него был диагностирован коронавирус.О смерти Лопухина сообщил в социальных сетях его товарищ – писатель Денис Драгунский. Примечательно, что политик умер спустя всего несколько дней после своего дня рождения – 23 мая. Подробности его смерти остаются неизвестными.26 Май 2020 в 12:48 PDT