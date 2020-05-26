Стал известен рейтинг самых влиятельных телеведущих России. В топ-10 вошла всего лишь одна женщина – Ксения Бородина.

Стал известен рейтинг самых влиятельных телеведущих России. В топ-10 вошла всего лишь одна женщина – Ксения Бородина.Людям предложили ответить на вопрос, кому из публичных людей России они доверяют. В список авторитетных личностей можно было включить семерых, а первой строчкой указать имя наиболее влиятельного.Первые две позиции рейтинга по итогам голосования заняли Андрей Малахов и Иван Ургант. Они не изменили своего положения с момента прошлого исследования. А вот дальше идут перестановки – например, Владимир Познер и Павел Воля сдали позиции. Ведущие популярных программ теперь занимают пятое и седьмое место соответственно.Выше в списке доверия россиян поднялись Владимир Соловьев, Александр Гордон, Дмитрий Губерниев, Леонид Якубович и Ксения Бородина. Стоит отметить, что ведущая "Дома-2" стала единственной женщиной в списке она заняла седьмую строчку рейтинга .19 Ноя 2018 в 1:30 PSTНапомним, ранее стало известно, кому россияне доверяют в Сети. На первом месте в списке оказался Юрий Дудь с авторскими интервью. Вторую и третью строчку заняли Ксения Собчак и блогер Анастасия Ивлеева. Опрос проводили среди респондентов из всех регионов страны.