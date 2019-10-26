14-летняя дочь Анны Седоковой, Алина, стала моделью и продефилировала по подиуму на показе LA Story. Наследница звезды очень волновалась.

14-летняя дочь Анны Седоковой, Алина, стала моделью ипродефилировала по подиуму на показе "LA Story". Наследница звезды очень волновалась.Певица Анна Седокова восемь лет назад основала собственныйбренд одежды "LA Story". По словам артистки, на это ее вдохновила жизнь в Калифорниии Лос-Анджелесе.Сегодня "LA Story" можно назвать одним из самых успешныхбрендов. Наряды от Анны Седоковой носят не только поклонники певицы, но имногие знаменитости.Накануне состоялась презентация новой коллекции марки. Показпроходил в Москве в рамках Недели моды."Удивительно, но факт, что за все годы существования "LAStory" – показ впервые. Мы никогда не жили по законам моды! Я всего лишь живупо законам, которые диктует мое сердце, а не разум, как в песнях и творчестве",– сказала Анна Седокова корреспонденту "Дни.ру".Интересно, что по подиуму в тот вечер ходили не толькопрофессиональные модели. Артистка разрешила старшей дочери Алине попробоватьсебя в качестве манекенщицы."Еще у меня появилосьсумасшедшее предложение для Алины – поучаствовать в показе, потому что онаносит марку и носит. Спросила: "Пройдешь по подиуму?" Она согласилась, но,конечно, безумно боялась, говорила, что ненастоящая модель. Я сказала, что надобыть собой, такой, какая в жизни, в нашем показе на подиуме, потому что я еебольше всего ценю как личность", – поделилась вокалистка.По словам Седоковой, за образы на показе отвечала креативныйдиректор бренда Виктория Десятникова. Сама артистка взяла на себя музыкальноеоформление мероприятия. Составлять плейлист ей помогал генеральный продюсеррадио Like.fm Денис Сериков.Гостей мероприятия ожидал сюрприз от . На каждомкресле лежала открытка с QR-кодом, наведя камеру мобильного на который можнобыло прослушать и скачать звучавшие во время дефиле треки."Я не приемлю стандарты! Отбирали очень разных девушек ипарней, попросили их быть максимально расслабленными, танцевать, пара влюбленныхдаже страстно поцеловалась, что вызвало восхищение всей команды и приятнуюсердцу вау-реакцию публики. Все люди разные и яркие, для нас нет границ: какнаш "LA Story". Музыка была собрана за полтора дня, Денис находился вНью-Йорке, я – в Москве. Меньше, чем за несколько суток до показа были приглашеныгости и печатались все флаеры!" – отметила