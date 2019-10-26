В эфире Первого канала прошли третьи слепые прослушивания нового сезона знаменитого шоу Голос. Первая артистка настолько поразила своим пением членов жюри, что те не смогли сдержать эмоций.

В эфире Первого канала прошли третьи "слепые прослушивания" нового сезона знаменитого шоу "Голос". Первая артистка настолько поразила своим пением членов жюри, что те не смогли сдержать эмоций.К жительнице Подмосковья Ирине Чуваковой буквально на первых секундах повернулись сразу три кресла – Полина Гагарина, Константин Меладзе и Сергей Шнуров. Чуть позже заветную кнопку нажал и Валерий Сюткин. Между продюсерами завязалось нешуточное сражение.К слову, именно последний из перечисленных членов жюри высказался первым. Он заявил, что специально долго не поворачивался, чтобы тщательно обдумать свое решение. В итоге теперь он с полной уверенностью может сказать, что готов взять артистку под свое крыло и вести ее к славе.Позже к торгам присоединился Константин Меладзе. Он поведал историю о том, как однажды встретил девушку с невероятным голосом. Он стал ее продюсером."А теперь она в красном платье тут сидит", – сказал композитор и показал на Полину Гагарину.Главным аргументом Сергея Шнурова, в свою очередь, стало совпадение темпераментов с певице. Ирина поддержала слова рок-музыканта, отметив, что они действительно "очень близки"."Выбор очевиден", – резюмировал лидер групп "Ленинград".