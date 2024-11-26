«Марс приближается». Во Владимирском планетарии под куполом звездного неба прошла лекция о красной планете. Её провел известный астроном и директор обсерватории Иркутского

«Марс приближается». Во Владимирском планетарии под куполом звездного неба прошла лекция о красной планете. Её провел известный астроном и директор обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев. Встреча владимирцев с профессором состоялась в рамках проекта планетария «Трибуна ученого». Наталья Малинина, лектор Владимирского планетария Трибуна ученого – это уникальный формат наших мероприятий, когда к нам приезжают великие