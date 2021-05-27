Общий объём инвестиций в проект уже составил 300 млн рублей.

Губернатор Владимир Сипягин 27 мая посетил индустриальный парк «ОКА» и осмотрел производственные цеха гидромеханического и кранного оборудования ООО «АГИС Инжиниринг».ИП «ОКА», расположенный на территории бывшего Муроммашзавода, открыт в сентябре 2018 года. Общий объём инвестиций в проект уже составил 300 млн рублей. Парк находится под управлением УК ООО «Бакштаг».«К концу 2019 года было сдано более 20 тысяч квадратных метров помещений, созданы 250 новых рабочих мест, резидентами стали компании «Муром», «Аквалайн», «ЭЛАРТ-М», «Армстройдеталь», «Армастил индастриз» и Муромский завод металлоизделий.«В ближайшие полтора года планируется привлечь в парк дополнительно от шести до восьми резидентов и создать до 350 новых рабочих мест», - сообщили в пресс-службе главы региона.Сейчас для развития парка требуется улучшение транспортной инфраструктуры.Для этого планируется создать освещённую дорожную сеть, а также увеличить длину ж/д пути. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в начале 2022 года.«Предприятие претендует 17 млн рублей в качестве возмещения из областного бюджета затрат на создание объектов инфраструктуры», - уточнил Владимир Владимирович в ходе рабочей поездки.Ожидается, что налоговые платежи инвестора, реализующего этот проект, за 10 лет составят 37,4 млн рублей.Напомним, что во время посещения Мурома Владимир Сипягин также о начале строительства нового корпуса для детской поликлиники. Затраты на возведение больницы оцениваются в 350 млн рублей.