Владимир Путин официально вступил в должность президента страны Главный ориентир - сильная и...

Владимир Путин официально вступил в должность президента страныГлавный ориентир - сильная и независимая Россия. Об этом на инаугурации говорил Президент Владимир Путин. Накануне он официально вступил в должность. За церемонией в Кремле наблюдала и моя коллега Мария Платанюк.Особый день в новейшей истории России. Официальная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации. Формат торжественный, но лаконичный.График у главы государства жесткий. Вот он выходит из рабочего кабинета Кремля, идёт по его коридорам, проходит через Георгиевский и Александровский залы Кремля- они заполнены почётными гостями и ровно в полдень, под бой курантов Спасской башни.Президент входит в Андреевский зал. Чтобы произнести присягу на верность стране и российскому народу. Правая рука главы государства- на особом экземпляре Конституции. Его доставили специально для инаугурации из Президентской библиотеки.Владимир Путин:- Обязуюсь при осуществлении полномочий Президента РФ уважать и охранять права и свободы человека гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации.После присяги звучит Гимн Российской Федерации. Голоса двух с половиной тысяч человек сливаются в единый хор.В Кремле - первые лица государства, герои специальной военной операции, представители всех конфессий, руководители субъектов Российской Федерации. Владимирскую область представил губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Как подчеркнул сам Президент, доверие курсу, которым следует государство- это "свидетельство нашей твёрдой уверенности, что судьбу России мы будем определять только сами. Жители Владимирской области поддерживают Владимира Путина голосом и делом. Обязательно выполним все поставленные задачи и "Вместе победим!"В своей речи после инаугурации Президент Владимир Путин выразил особую благодарность гражданам России во всех регионах, жителям исторических земель, тех, кто отстоял право быть с Родиной, тех, кто сейчас защищает Отечество, и отметил, что и впредь интересы, безопасность народа России для него будут превыше всего. Президент уверен: страна станет еще сильнее, и все масштабные долгосрочные планы ее развития будут реализованы. Победа на выборах - пролог дальнейших побед России.Сергей Катырин, президент Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации:- Пожелать ему здоровья, спортивного долголетия, продолжать в том же ключе. Вести страну вперёд!Мария Костюк, руководитель управления по работе с регионами Государственного Фонда "Защитники Отечества", мать Героя России Андрея Ковтуна:- Веры в себя. Веры в наше Отечество. Веры в нас всех, кто служит верой и правдой нашему Отечеству. И веры в то, что благодаря ему и с ним у нашей страны есть великое будущее. Мы это понимаем, осознаем. Ну и, конечно, крепости духа, уверенности в нашей скорой победе.В Кремле в этот день - и доверенные лица Владимира Путина. Представители всех российских регионов. Иван Аксёнов, президент Торгово-Промышленной Палаты Владимирской области, представлял команду Владимира Путина в 33-ем регионе.Иван Аксёнов, президент Торгово-Промышленной Палаты Владимирской области, доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2024-ого года:- Президент обозначил новые приоритеты в развитии страны до 2036-ого года. Во внутренней политике, внешней политике, экономике. Очень важно, что в конце своей речи он сказал очень важные слова:"Вместе мы победим!". Это ключевые слова. Страна с Президентом, Президент со страной, у нас сильная и мощная страна. Самый сильный в мире Президент. Цели будут достигнуты.Иван Хеорхе работает в стратегической сфере- образовании. Иван Иванович- учитель истории и обществознания знаменитой гимназии имени Ушинского Гатчины, лауреат федерального конкурса "Учитель года". На минувших выборах Иван Хеорхе был доверенным лицом Владимира Путина в Лениградской области.Иван Хеорхе, учитель истории и обществознания гимназии имени Ушинского г. Гатчины, лауреат федерального конкурса "Учитель года":- Владимир Владимирович уже много раз не словом, а делом доказывал, что его политика на самом деле очень грамотная. Она позволяет нам жить в стране, которая действительно дорожит своими национальными интересами, своими ценностями и не поддаётся ни на какие провокации, ни какое давление. Хочется пожелать ему продолжать тот же курс.Ольга Зубова- заслуженный врач Российской Федерации. Виктория Гальцева- заслуженная артистка России. Доверенные лица из Алтайского края подчеркивают: церемония стала очень символичной.Виктория Гальцева, заслуженная артистка РФ, актриса Алтайского государственного музыкального театра, доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2024 года:- Чувствовала эту огромную ответственность, которую несёт на своих плечах Владимир Владимирович и то, что мы сегодня так тесно стояли плечом к плечу, это тоже символизирует наше единство, поддержку, мы как одна команда сегодня были. И, конечно, гордость. Благодарность. Да, это историческое событие, безусловно.Ольга Зубова, заслуженный врач РФ, главный врач краевого госпиталя для ветеранов войн (Алтайский край), доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2024 года- Такое единение, воплощение силы, мощи нашей России, поддержки. Я также являюсь доверенным лицом, с очень глубоким уважением отношусь к Владимиру Владимировичу Путину. Я поддерживаю все его идеи, которые мы стараемся воплотить.Принеся присягу в Андреевском зале Владимир Путин вышел через Грановитую Палату на Соборную площадь Московского Кремля. Здесь Верховный главнокомандующий провел смотр Президентского полка. Кремлёвцы отметили красивую дату- 88- ую годовщину со дня создания своего знаменитого формирования.А завершилась торжественная церемония инаугурации маршем и артиллерийском салютом. У стен Кремля прозвучали 30 залпов. Новая глава в истории Российской Федерации открыта.Мария Платанюк:- Обращаясь к гражданам Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул: нет никаких сомнений, Россия достойно пройдёт этот сложный, рубежный период. Сегодня мы закладываем фундамент развития страны на десятилетия вперёд. И главное, что это происходит при максимальной консолидации усилий всего российского общества.Мария Платанюк "Вести-Владимир". Москва. Кремль.