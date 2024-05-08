Владимирские спасатели вытащили из-под завала человека. Пострадавшему повезло - он остался жив.

Владимирские спасатели вытащили из-под завала человека. Пострадавшему повезло - он остался жив. Подробности —Чувствует боль — значит, жить будетТретье мая 2024 г. для рабочего, трудившегося на ул. Фурманова областного центра, стал вторым днем рождения. В этот день 21-летний молодой человек спустился в вырытую траншею, но выйти оттуда самостоятельно уже не смог...В какой-то момент произошло обрушение грунта — на парня рухнула огромная глиняная глыба, придавившая ему ноги и грудь.На место ЧП вызвали городской поисково-спасательный отряд (ПСО). Те примчались буквально через пять минут.— Кода приехали, «скорая» уже была на месте, — рассказал командир поисково-спасательного отряда г. Владимира Леонид Щукин. — В первую очередь нужно было остановить движение грунта. Иначе пострадавшего могло бы просто раздавить. Мы поставили лестничные подпорки, потом установили гидравлический инструмент — 18-килограммовое устройство, похожее на больше пассатижи, под него — доски. Таким образом зафиксировали глиняную груду. Защитили голову пострадавшего шлемом и начали работать лопатами. Сначала освободили парню грудь, чтобы он мог дышать, затем начали откапывать ноги.Пока шла операции по спасению, пострадавшего постоянно держал на контакте. Молодой человек был в сознании и жаловался на боль в ногах.— Это хороший признак, значит, нервные клетки не отмерли. Есть такое понятие, как синдром длительного сдавливания (СДС). Он начинает развиваться, если у человека длительное время сдавлены конечности. Последние отмирают, и образуются молекулы миоглобина — в народе — «трупный яд». Когда пострадавшего извлекают из-под завалов, кровообращение восстанавливается, молекулы разносятся по организму, попадают в почки, и человек может погибнуть от почечной недостаточности.Поэтому, считает спасатель, рабочему крупно повезло. Его удалось вызволить меньше, чем за час. Потом парня передали врачам.Выжить шансов не былоС начала года это уже второй подобный инцидент, произошедший во Владимире. Первая трагедия случилась 1 марта. Тогда во время обрушения грунта в траншее завалило 46-летнего сотрудника инженерно-строительной компании, прокладывавшей коммуникации на объекте.— Когда прибыли спасатели, а мы «летели» с мигалками, его тело уже извлекли другие рабочие. Выжить шансов не было, — описывали ситуацию муниципальные спасатели.Погибшим оказался Евгений Колобов. С 1994 по 2004 гг. он играл в составе владимирского «Торпедо». Всего в первенствах России в составе нашей команды провёл 259 игр, забил 23 гола.Сейчас в произошедшем разбирается региональный Следком.Жертва пескаЖертвами насыпей становятся не только рабочие, но и дети. Жители Юрьев-Польского до сих пор вспоминают случай, произошедший прошлым летом в пос. Городищи. 12 июля школьники играли в песчаном овраге недалеко от жилых домов. Ребята рыли тоннели и прятались в них. В какой-то момент песок осыпался. Под завалами оказался 15-летний подросток.Друзья, опасаясь, что им «может влететь» помчались за лопатами. Только когда поняли, что самим им товарища не откопать, позвали взрослых. Но было уже поздно: мальчик задохнулся.Очевидцы рассказывали, что глубина обвала составила не менее трёх метров.После доследственной проверки СУ СКР по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту статье «Причинение смерти по неосторожности».