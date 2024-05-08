Владимирские спасатели вытащили из-под завала человека. Пострадавшему повезло - он остался жив.
Владимирские спасатели вытащили из-под завала человека. Пострадавшему повезло - он остался жив. Подробности —
Чувствует боль — значит, жить будет
Третье мая 2024 г. для рабочего, трудившегося на ул. Фурманова областного центра, стал вторым днем рождения. В этот день 21-летний молодой человек спустился в вырытую траншею, но выйти оттуда самостоятельно уже не смог...
В какой-то момент произошло обрушение грунта — на парня рухнула огромная глиняная глыба, придавившая ему ноги и грудь.
На место ЧП вызвали городской поисково-спасательный отряд (ПСО). Те примчались буквально через пять минут.
— Кода приехали, «скорая» уже была на месте, — рассказал командир поисково-спасательного отряда г. Владимира Леонид Щукин. — В первую очередь нужно было остановить движение грунта. Иначе пострадавшего могло бы просто раздавить. Мы поставили лестничные подпорки, потом установили гидравлический инструмент — 18-килограммовое устройство, похожее на больше пассатижи, под него — доски. Таким образом зафиксировали глиняную груду. Защитили голову пострадавшего шлемом и начали работать лопатами. Сначала освободили парню грудь, чтобы он мог дышать, затем начали откапывать ноги.
Пока шла операции по спасению, пострадавшего постоянно держал на контакте. Молодой человек был в сознании и жаловался на боль в ногах.
— Это хороший признак, значит, нервные клетки не отмерли. Есть такое понятие, как синдром длительного сдавливания (СДС). Он начинает развиваться, если у человека длительное время сдавлены конечности. Последние отмирают, и образуются молекулы миоглобина — в народе — «трупный яд». Когда пострадавшего извлекают из-под завалов, кровообращение восстанавливается, молекулы разносятся по организму, попадают в почки, и человек может погибнуть от почечной недостаточности.
Поэтому, считает спасатель, рабочему крупно повезло. Его удалось вызволить меньше, чем за час. Потом парня передали врачам.
Выжить шансов не было
С начала года это уже второй подобный инцидент, произошедший во Владимире. Первая трагедия случилась 1 марта. Тогда во время обрушения грунта в траншее завалило 46-летнего сотрудника инженерно-строительной компании, прокладывавшей коммуникации на объекте.
— Когда прибыли спасатели, а мы «летели» с мигалками, его тело уже извлекли другие рабочие. Выжить шансов не было, — описывали ситуацию муниципальные спасатели.
Погибшим оказался Евгений Колобов. С 1994 по 2004 гг. он играл в составе владимирского «Торпедо». Всего в первенствах России в составе нашей команды провёл 259 игр, забил 23 гола.
Сейчас в произошедшем разбирается региональный Следком.
Жертва песка
Жертвами насыпей становятся не только рабочие, но и дети. Жители Юрьев-Польского до сих пор вспоминают случай, произошедший прошлым летом в пос. Городищи. 12 июля школьники играли в песчаном овраге недалеко от жилых домов. Ребята рыли тоннели и прятались в них. В какой-то момент песок осыпался. Под завалами оказался 15-летний подросток.
Друзья, опасаясь, что им «может влететь» помчались за лопатами. Только когда поняли, что самим им товарища не откопать, позвали взрослых. Но было уже поздно: мальчик задохнулся.
Очевидцы рассказывали, что глубина обвала составила не менее трёх метров.
После доследственной проверки СУ СКР по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту статье «Причинение смерти по неосторожности».