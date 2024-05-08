«Сам попытался зашить ножевое ранение»: перед судом предстанет житель Карабаново, убивший...

«Сам попытался зашить ножевое ранение»: перед судом предстанет житель Карабаново, убивший знакомого26 февраля 2024 года мужчина и его приятель находились в гостях у общего знакомого в Александрове. В ходе распития алкогольных напитков, между обвиняемым и хозяином квартиры произошел конфликт. Злоумышленник взял со стола кухонный нож и нанес им удар в грудную клетку жертвы, попав прямо в сердце.После этого фигурант сходил к соседям, взял у них перекись водорода, обработал рану и попытался сам её зашить. Разумеется, смерть потерпевшего наступила на месте происшествия через небольшой промежуток времени.Когда обвиняемый понял, что приятель скончался, он позвонил своей жене, которая приехала и вызвала скорую помощь и полицию. До их приезда мужчина ополоснул нож в воде на кухне, а затем забросил его за газовую плиту.В результате фигурант был оперативно задержан.«Александровским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жителя г. Карабаново. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено в Александровский городской суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений