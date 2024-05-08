Во фронтовые подразделения владимирским бойцам отправили новую боевую технику В день памяти...

Во фронтовые подразделения владимирским бойцам отправили новую боевую техникуВ день памяти великомученника Георгия Победоносца в деревне Санино Петушинского района прошла очередная отправка гуманитарного груза. Во фронтовые подразделения, в которых служат владимирцы, отправили новую боевую технику. Все подробности у Полины Лаптевой.- И вот в этот момент, когда мы заезжали, дрон камикадзе нас атаковал.Командир взвода с позывным "Чужой" рассказывает, как на этом внедорожнике на Херсонском направлении проводили ротацию сил - завозили личный состав на передовую. Уцелеть удалось чудом. Машина успела затормозить и дрон камикадзе ударил по касательной. Вот след в левой части капота.Позывной "Чужой":- Такое ощущение, что роями летают и нет иногда возможности выйти из блиндажа. Сразу вызвали эвакуационную машину. Одна машина приехала - мы перегрузили парней, они поехали дальше на передовую. Другая машина приехала, мы ее оттянули, подремонтировали, чтобы она сюда доехала.Своих не бросаем. Взамен этой старой техники, бойцам приготовили новую. Очередную партию гуманитарной помощи отправят на фронт. Литургия и крестный ход с освящением боевых единиц прошли в храме Черниговской иконы Божьей матери. Поддерживают участников СВО прихожане храма. Особый вклад вносит меценат Павел Захаров.Иерей Герман Горяев, помощник командира по работе с верующими военнослужащими в зоне СВО:- Если мы все будем молиться, от всего сердца, сопереживать, поверьте, не только будут физические усилия. Сам бог будет помогать русскому народу.В зоне СВО такая техника высокой проходимости бойцам крайне необходима. Внедорожники, к примеру, укомплектованы тепловизорами. Они помогают заметить противника и его технику на расстоянии более километра.- Машины, все препятствия, все тепловые сигнатуры, которые у нас есть на дороге - она показывает.Позывной "Волк":- Дороги там нет, сами понимаете, там одно бездорожье. Машины уже подготовленные. Машины в целом самый огонь, то что надо.Нивы, уазы, мотоциклы - 21 единица техники, а еще дизельные генераторы, разведывательные дроны, инструменты, спальные мешки и другие принадлежности отправлены гумконвоем на передовую. В скором времени на фронте встретят и эту отремонтированную машину БМП. Назначение которой - транспортировка боевого состава и огневой поддержки в бою.Полина Лаптева, Илья Хлудов "Вести - Владимир"