Об этом рассказали сотрудники пресс-службы регионального Правительства.

Сегодня, 8 мая, 20 тысяч саженцев сосны высадили судогодцы в рамках акции «Сад памяти». Деревья будут расти на площади 3,7 гектаров Муромцевского участкового лесничества. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы регионального Правительства.«Место посадки тоже выбрано не случайно. В годы Великой Отечественной войны на территории Муромцевского лесотехнического техникума находился военный госпиталь, и высаженные деревья помогут сохранить воспоминания о предках, погибших при защите Отечества», – рассказал Евгений Малышев, министр лесного хозяйства региона.