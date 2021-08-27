За полезные активности теперь будут платить

Жить - не тужить и полезные бонусы за это получать. Думаете, что это нереально? В социальной сети «ВКонтакте» заработала платформа «Другое дело». С ее помощь можно приобщиться к здоровому образу жизни, стать участником знаковых культурных событий, начать помогать другим и стать успешным самому.Твои добрые дела не останутся незамеченными: выполнил задание — получи полезный приз: от промокодов на онлайн-сервисы до крутых стажировок, образовательных программ и путешествий! Всё просто - разберётся и школьник, и пенсионер.Владимирские пользователи «ВКонтакте» уже вовсю пользуются благами «Другого дела» - число участников проекта растет ежедневно.Кстати, почему дело другое? Разработчики приложения поясняют, что так они подчеркнули возможность выполнять задания без отрыва от своей основной деятельности.Проект «Другое дело» реализуется при содействии президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мини-приложение было запущено в мае в рамках марафона «Новое знание», а теперь пользователям стали доступны все функции.За пару месяцев «Другое дело» приросло партнерами, готовыми и активности (онлайн и оффлайн) придумывать, и бонусы раздавать. Сейчас с платформой сотрудничают более 40 партнеров — это и государственные организации, и некоммерческие объединения, и крупные компании, например, «Сбер», «Ростелеком», Mail.ru Group.Ну а теперь о самом главном — как стать участником «Другого дела». Схема проста: заходи в приложение https://vk.com/drygoedelo или на сайт https://drugoedelo.ru, жми кнопку «присоединиться», выполняй полезные задания, получай баллы и обменивай их на призы. Кстати, 300 бонусов начисляются автоматически всем новичкам.О своем личном опыте «Другого дела» нам рассказал владимирец Сергей Котов.- Совсем недавно увидел приложение «ВКонтакте» «Другое дело». Заинтересовался сначала как волонтер, как общественник, - рассказывает Сергей. - Потом посмотрел внимательнее: активности только волонтерством платформа не ограничивает. Можно, например, попробовать себя в качестве сценариста, можно учить английский или вырастить чайный гриб, или просто 14 дней подряд не пренебрегать завтраком. Выбираешь близкое тебе задание ( у каждого задания своя «стоимость»), выполняешь и смотришь, какой бонус взять. Тут тоже нет никаких ограничений. Кто-то хочет скидку в аптеку или приглашение на встречу со звездой театра и кино. Кто-то мечтает о подписке«Трансформер» в онлайн-кинотеатре, а кто-то копит бонусы на экскурсию на «Байконур». В общем, я считаю, что «Другое дело» - это отличная возможность делать добрые дела, вести здоровый образ жизни, развиваться и получать за это бонусы. Всем советую участвовать и давайте вместе делать и себя, и мир лучше.