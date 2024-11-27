За прошедшую неделю жители Владимирской области перевели аферистам 47 миллионов рублей. Всего было зарегистрировано 95 таких преступлений, сообщили в региональном УМВД. Из популярных схем

За прошедшую неделю жители Владимирской области перевели аферистам 47 миллионов рублей. Всего было зарегистрировано 95 таких преступлений, сообщили в региональном УМВД. Из популярных схем – предложение дополнительного дохода. Мошенники звонят и сообщают о возможности заработать на инвестициях. Именно так лишилась почти двух миллионов рублей жительница Кольчугинского района. Пострадал и муромлянин – он отдал аферистам 2,7