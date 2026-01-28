Профилактические работы планируются на трёх объектах телерадиовещания во Владимирской области. Они приведут к кратковременным отключениям цифрового эфирного телевидения. Об этом

Профилактические работы планируются на трёх объектах телерадиовещания во Владимирской области. Они приведут к кратковременным отключениям цифрового эфирного телевидения. Об этом предупредили в правительстве области. В соответствии с графиком планируется отключение объектов связи: 2 февраля – в селе Березники (зона охвата – Собинский округ); 9 февраля – в Вязниках (зона охвата – Вязниковский район); 16 февраля