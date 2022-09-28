26 пациентов госпитализированы в стационары. По состоянию на 28 сентября в медорганизациях региона...

26 пациентов госпитализированы в стационары.По состоянию на 28 сентября в медорганизациях региона действуют 429 коек для пациентовс новой коронавирусной инфекцией. 60,4 процента из них занято (259), свободны 170 коек.За время пандемии 156585 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 654 человека.Напомним, что за минувшие сутки во Владимирской области выявлено 540 новых случаев заболевания коронавирусом.Фото https://www.pxfuel.com/