За места во Владимирском Городском совете Народных депутатов поборются 154 кандидата. Об этом сообщает Избирательная комиссия Владимирской области. В итоговом же списке окажутся только 25

За места во Владимирском Городском совете Народных депутатов поборются 154 кандидата. Об этом сообщает Избирательная комиссия Владимирской области. В итоговом же списке окажутся только 25 человек. Именно такое количество нардепов утверждено в составе Совета областного центра. Отметим, данные изменения вступили в силу еще несколько лет назад. До этого времени количество депутатов было больше – 35.