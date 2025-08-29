Курорт. Две подруги с неустроенной личной жизнью каждый день ходят на пляж. Хотят с кем-нибудь познакомиться с серьезными намерениями. Полный голяк. Hаконец через неделю примечают одного мужика, который, вроде, приходит в одиночестве. Пару дней к нему приглядываются, наконец одна набирается храбрости, подсаживается к нему и говорит:
- Вы меня извините, но мы с подругой смотрим на вас и думаем, почему вы такой
грустный?
- Дык к свободе трудно привыкать. 20 лет в зоне, только вышел.
- Ой, как интересно! А за что сидели?
- Да, обвинили, что я свою третью жену удавил.
- Да? А где ваша вторая жена?
- Молотком убил, в целях самообороны.
- Да что вы говорите? А с первой женой вы в каких отношениях?
- Да никаких, она случайно из окна выпала, с десятого э
еще анекдот!