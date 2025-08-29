Это не первый штраф компании.

Во Владимирской области управляющую компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей за грязную контейнерную площадку. Компания пыталась оспорить штраф, сваливая вину на оператора по вывозу отходов, но суд встал на сторону инспекции.Это не первый штраф компании за подобные нарушения. Решение суда пока не вступило в силу.Напомним, ранее мы писали, что