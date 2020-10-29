Срок окончания работ по реализации II этапа проекта «Суздаль-Зарядье-Активация» – 10 декабря 2020 года.

С 11 сентября 2020 года, идут работы по реализации II этапа проекта «Суздаль-Зарядье-Активация». Никаких опасений по задержке сдачи работ в срок нет, заявляют представители компании-подрядчика. На объекте ежедневно работают 12 человек, а также, по необходимости, 1-2 единицы техники. Срок окончания работ по реализации II этапа проекта «Суздаль-Зарядье-Активация» – 10 декабря 2020 года.Напомним, исполнился ровно год с начала . На первом этапе у Торговых рядов и в сквере напротив уложили новую тротуарную плитку, расставили лавочки и сделали освещение. Не обошлось и без трудностей: часть покрытия пошла волнами из-за зимних перепадов температуры. Тяжелая техника могла повредить фундамент Торговых рядов. Бывшему подрядчику пришлось за свой счет делать работу над ошибками. За финальный этап работ взялись новые специалисты.