Там, где выставлены аншлаги о запрете выхода на лёд, нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 800 до 4000 рублей.

МЧС Владимирской области продолжает патрулировать водоёмы региона с целью проведения профилактической работы смельчаками, которые выходят на неокрепший лёд. Напомним, что в этом сезоне в Ковровском районе одного рыбака уже вытаскивали из полыньи пруда.«Там, где выставлены аншлаги о запрете выхода на лёд, нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 800 до 4000 рублей», - поясняют спасатели.28-го ноября сотрудники ГИМС, пожарно-спасательной части и представители местной администрации провели рейд по озёрам и рекам Суздальского района. Они побывали на реке Каменке и на водоёме Глазовское. Невзирая на выставленные аншлаги, рыбаки расположились на опасном льду и занимались подлёдной ловлей. На одного из них был составлен протокол об административном правонарушении.Добавим, что аналогичные мероприятия проведены ны на реке Колпь в посёлке Красная Горбатка и на Кукушкинском пруду в Коврове.