Стоимость квартиры составляет более 8,2 млн рублей.

Владимирская прокуратура сообщила об изъятии трехкомнатной квартиры у бывшего чиновника Коврова Амангельды Куандыкова. В 2022 году он получил жилье от руководителя строительной организации в качестве взятки за покровительство в бизнесе. Куандыков оформил квартиру на себя, но не смог доказать законность своих доходов.Стоимость квартиры составляет более 8,2 млн рублей, теперь она изъята в доход государства.Кроме того, Куандыков получил свыше 860 тысяч рублей в качестве взятки. Его защита подала ходатайство о приостановлении расследования, так как экс-чиновник намерен участвовать в специальной военной операции. Суд направил соответствующее запрос в военный комиссариат. Напомним, ранее мы писали, что