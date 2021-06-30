Детский отдых в лагерях, контроль за безопасностью несовершеннолетних на водных объектах, и обеспечение нуждающихся подростков лекарствами. На эти темы говорим с региональным

Детский отдых в лагерях, контроль за безопасностью несовершеннолетних на водных объектах, и обеспечение нуждающихся подростков лекарствами. На эти темы говорим с региональным уполномоченным по правам ребёнка.