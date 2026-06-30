30 июня на заседании Законодательного Собрания области Александр Авдеев представил кандидатуру Александра Сергеевича Муромского, занимающего пост министра архитектуры и строительства, на

30 июня на заседании Законодательного Собрания области Александр Авдеев представил кандидатуру Александра Сергеевича Муромского, занимающего пост министра архитектуры и строительства, на должность своего зама. Депутатский корпус это назначение поддержал. Доверяю Александру Сергеевичу курировать важные направления, такие как строительство жилья, ремонт дорог и развитие ЖКХ. Мы должны сохранить высокие темпы работы, достигнутые в 2025 году, когда