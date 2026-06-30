С 1 июля билеты на часть экспрессов, курсирующих по Владимирской области и в сторону Москвы, станут дешевле на 8–10%, следует из приказа Министерства государственного регулирования цен и

С 1 июля билеты на часть экспрессов, курсирующих по Владимирской области и в сторону Москвы, станут дешевле на 8–10%, следует из приказа Министерства государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области. Ценовой коридор на билеты расширяется, и ЦППК снижает стоимость для ряда рейсов, связывающих Александров и Владимир с Москвой и Московской областью. Разовый билет на экспресс