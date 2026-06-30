Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2026». В нём принимали участие 16 общеобразовательных организаций. По результатам состязания

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2026». В нём принимали участие 16 общеобразовательных организаций. По результатам состязания определены победители и призёры. В конкурсе боролись коллективы школ из Владимира, города Гусь-Хрустальный, округа Муром, ЗАТО г. Радужный, Александровского (2), Гусь-Хрустального, Киржачского, Меленковского, Петушинского, Собинского и Юрьев-Польского (2) округов, Вязниковского и Ковровского районов, а