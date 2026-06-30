Владимирский областной суд отклонил жалобы адвокатов, пытавшихся оспорить продление меры пресечения для фигурантов дела о хищении денег у дольщиков. Таким образом, застройщики Игорь и

Владимирский областной суд отклонил жалобы адвокатов, пытавшихся оспорить продление меры пресечения для фигурантов дела о хищении денег у дольщиков. Таким образом, застройщики Игорь и Роман Друговы, а также Василий Поздняков продолжат находиться под стражей и домашним арестом до 17 сентября. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области. Игорь и Роман Друговы, обвиняемые