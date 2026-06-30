Риелтор и ещё несколько человек придумали преступную схему завладения физлицами земельными участками без проведения торгов. Для её реализации злоумышленники вовлекали в свои махинации

Риелтор и ещё несколько человек придумали преступную схему завладения физлицами земельными участками без проведения торгов. Для её реализации злоумышленники вовлекали в свои махинации людей с инвалидностью. В результате государству был причинён ущерб в размере более 4 млн. рублей. Являющаяся инвалидом жительница Киржача в октябре 2023 года зарегистрировала в своей квартире 4 человека, в результате чего