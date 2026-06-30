29 июня в Юрьеве-Польском состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 875-летия города. Этот юбилей совпадает с 60-летием самого известного маршрута «Золотого

29 июня в Юрьеве-Польском состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 875-летия города. Этот юбилей совпадает с 60-летием самого известного маршрута «Золотого кольцо». В этом году Юрьев-Польский вошёл в число 11 новых населённых пунктов Владимирской области, включённых в обновлённую версию легендарного туристического маршрута. Популярность города среди туристов растёт. За 5 месяцев этого года его