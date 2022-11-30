22 мая 2022 года Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт. О положении ее дел рассказала директор Елена Чупракова, отработавшая с Примадонной 38 лет.

22 мая 2022 года Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт. О положении ее дел рассказала директор Елена Чупракова, отработавшая с Примадонной 38 лет.Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из России.Одновременно с этим начался процесс ее избавления от активов в России. В частности, она решила ликвидировать свою компанию "АБП"."Мы решили ее закрыть, потому что она не нужна, – сообщила директор артистки Елена Чупракова. -Фирма делалась под концертную деятельность Аллы Пугачевой. А концертов нет уже десять лет (в последний раз певица выходила на сцену в апреле и ноябре 2019 года в Москве и Минске в рамках 70-летия – Прим. ред.)".Директор Пугачевой сообщил и про финансы, которые, как оказалось, поют романсы. "Никакого дохода не было, – раскрыла Чупракова состояние фирмы Примадонны в последнее время. – А в таком случае зачем же налоги-то платить? Предприятие не работает, а налоги платим и зарплату тоже. Ее же нельзя "нулевкой" держать. На счетах – ноль"