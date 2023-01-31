Во Владимирской области в комиссионном магазине незаконно выдавались потребительские...

Во Владимирской области в комиссионном магазине незаконно выдавались потребительские кредиты.Индивидуальный предприниматель в городе Покрове открыл комиссионный магазин.Прокуратура Петушинского района при проведении проверки установила, что помимо продажи подержанных товаров в том же магазине он выдавал займы гражданам под залог движимого имущества.При этом предприниматель разрешения на осуществление финансовой деятельности не имеет, кредитную организацию не представляет.По результатам проверки прокурором возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов).Незаконная деятельность индивидуальным предпринимателем прекращена, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: www.pxfuel.com