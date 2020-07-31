15 лет назад не стало известного владимирского художника Виктора Дынникова.
Он ушел в такой же солнечный июльский день, как сегодня. 15 лет назад не стало известного владимирского художника Виктора Дынникова. Сегодня во Владимире в Центре изобразительного искусства состоялось открытие выставки памяти мастера. Виктору Павловичу исполнилось бы 80.
Наследие Дынникова велико. Художник творил ежедневно . Так, что иной раз холстов не хватало. Виктор Павлович заканчивал одну работу и начинал на том же холсте другую.
Борис Дынников, сын художника: «Я думаю, что не хватало времени. Он настолько быстро и сильно работал, что возможно не хватало материала. Не хватало времени запастись материалом».
Эти необычные работы выставляются впервые. Композиции объединены цветом. На одной стороне желтые тона, на другой синие.
Борис Дынников, сын художника: «Впервые за 15 лет выставочной деятельности мы представляем темные работы, темную серию 80-ых годов. Все это вошло в юбилейный каталог, который будет презентован на этой выставке».
Радостным, непохожим ни на кого - таким запомнили Виктора Павловича современники, рассказывает искусствовед Надежда Севастьянова. На творчество Дынникова повлияло западное искусство. Его любимые художники - Пикассо и Модильяни. А их альбомы Виктор Павлович поместил даже в собственные картины.
Надежда Севастьянова , искусствовед, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Виктор Павлович художник особенный. Он, наверное, не владимирский. Не зря он себя так и называл. Наверное, это художник европейского уровня. Высочайшего европейского уровня. И только в 90-ые годы. Пришла настоящая оценка это художника».
Виктор Дынников не любил простые лица, нравились те, которые запоминались - с неправильными чертами, необычным разрезом глаз. Портреты писал по памяти. Так случилось, что в последний путь 15 лет назад Дынникова провожали из этого зала.
Игорь Кравченко, коллекционер: «Пришло много художников, студентов, все ученики, которые любили Виктора Павловича. Ну и был странный звонок из департамента по культуре: а кто такой этот художник? И вот сейчас прошло 15 лет и, я думаю, многие нашли ответ на этот вопрос».
Сегодня Виктор Дынников - один из самых востребованных авторов. Выставки его работ проходят по всему миру. Но лучшие свои картины Виктор Дынников подарил городу, в котором жил. И 15 из них - в этой экспозиции.
Вера Куликова, Илья Хлудов
«Вести-Владимир»