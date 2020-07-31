15 лет назад не стало известного владимирского художника Виктора Дынникова.

Он ушел в такой же солнечный июльский день, как сегодня. 15 лет назад не стало известного владимирского художника Виктора Дынникова. Сегодня во Владимире в Центре изобразительного искусства состоялось открытие выставки памяти мастера. Виктору Павловичу исполнилось бы 80.Наследие Дынникова велико. Художник творил ежедневно . Так, что иной раз холстов не хватало. Виктор Павлович заканчивал одну работу и начинал на том же холсте другую.Борис Дынников, сын художника: «Я думаю, что не хватало времени. Он настолько быстро и сильно работал, что возможно не хватало материала. Не хватало времени запастись материалом».Эти необычные работы выставляются впервые. Композиции объединены цветом. На одной стороне желтые тона, на другой синие.Борис Дынников, сын художника: «Впервые за 15 лет выставочной деятельности мы представляем темные работы, темную серию 80-ых годов. Все это вошло в юбилейный каталог, который будет презентован на этой выставке».Радостным, непохожим ни на кого - таким запомнили Виктора Павловича современники, рассказывает искусствовед Надежда Севастьянова. На творчество Дынникова повлияло западное искусство. Его любимые художники - Пикассо и Модильяни. А их альбомы Виктор Павлович поместил даже в собственные картины.Надежда Севастьянова , искусствовед, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Виктор Павлович художник особенный. Он, наверное, не владимирский. Не зря он себя так и называл. Наверное, это художник европейского уровня. Высочайшего европейского уровня. И только в 90-ые годы. Пришла настоящая оценка это художника».Виктор Дынников не любил простые лица, нравились те, которые запоминались - с неправильными чертами, необычным разрезом глаз. Портреты писал по памяти. Так случилось, что в последний путь 15 лет назад Дынникова провожали из этого зала.Игорь Кравченко, коллекционер: «Пришло много художников, студентов, все ученики, которые любили Виктора Павловича. Ну и был странный звонок из департамента по культуре: а кто такой этот художник? И вот сейчас прошло 15 лет и, я думаю, многие нашли ответ на этот вопрос».Сегодня Виктор Дынников - один из самых востребованных авторов. Выставки его работ проходят по всему миру. Но лучшие свои картины Виктор Дынников подарил городу, в котором жил. И 15 из них - в этой экспозиции.Вера Куликова, Илья Хлудов«Вести-Владимир»