Для противовирусной обработки общественных мест применяется раствор гидрохлорида натрия, безопасный для людей, а также для животных.

В соответствии с противоэпидемиологическими мероприятиями, утвержденными главой города Владимира Андреем Шохиным, муниципальное учреждение «Центр управления городскими дорогами» продолжает обработку специальными средствами остановок общественного транспорта, а также тротуаров с наиболее интенсивным пешеходным трафиком.По графику, бригада МКУ «ЦУГД» производит обработку 3 раза в неделю во всех районах города Владимира. В среднем, за смену обрабатывается по 50-60 остановочных павильонов, площадок для ожидания транспорта и прилегающих тротуаров. Бригада использует и поливальные машины большого объема, и специальное переносное оборудование, с которым может справиться один работник.В МКУ «ЦУГД» подчеркивают, что для противовирусной обработки общественных мест применяется раствор гидрохлорида натрия, безопасный для людей, а также для животных.