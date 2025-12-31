Организуется новый колхоз. Приехал инструктор (И) из райкома:
- Ну что, мужики, как мы наш новый колхоз назовем?
Поступили предложения: "Путь к коммунизму", "Заря социализма", "Свет ленинизма" и т. п.
(И): - Ну, какие еще будут предложения?
Встает мужичонка (М)и грит:
- А давайте назовем наш колхоз Рабиндранат Тагор!
Подивился инструктор, что в русской глубинке знают имя великого индийского мыслителя и поэта, и говорит:
- А почему именно Рабиндранат Тагор?
(М): - Да уж больно на "ядрить твою мать" похоже!
еще анекдот!