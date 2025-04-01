30 марта спасателей ПСО Коврова вызвали на помощь бело-серой кошке, которая застряла в вентиляционной шахте многоквартирного дома. Историю рассказал спасатель Михаил Быков в своем

30 марта спасателей ПСО Коврова вызвали на помощь бело-серой кошке, которая застряла в вентиляционной шахте многоквартирного дома. Историю рассказал спасатель Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте». Перепуганные жильцы и представители УК до приезда специалистов смогли уточнить, где именно находится пушистая пленница. Спасателям оставалось только сделать отверстие в стене. Кошка оказалась сообразительной и поняла,