В регионе зафиксировали 11 169 случаев заболевания за неделю.

Во Владимирской области зафиксировали 11 169 случаев заболевания ОРВИ на прошлой неделе, что на 18,2% меньше по сравнению с предыдущими показателями. Эти данные озвучило региональное управление Роспотребнадзора во вторник, 1 апреля.В городе Владимир зарегистрировано 3 332 случая заболевания, с положительной динамикой по всем возрастным группам.Специалисты провели 779 исследований и обнаружили, что доля вирусов гриппа в структуре положительных результатов составила 46,7%. Из них 26,7% составил грипп B, 13,3% – грипп A(H1N1) и 6,7% – грипп A(H3N2). В дополнение к этому в регионе циркулируют и другие вирусы, такие как РС-вирусы, коронавирус, риновирусы, парагрипп 3 типа, аденовирусы и метапневмовирусы.