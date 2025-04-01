Разводить огонь можно только в специальных металлических емкостях или мангалах.

С 1 апреля во Владимирской области начался пожароопасный сезон. В связи с этим ГУ МЧС установило ряд ограничений, направленных на предотвращение лесных пожаров. Жителям региона запрещается разводить костры, использовать мангалы, курить и бросать горящие предметы на природе, а также сжигать мусор вне специально отведенных мест.Разводить огонь можно только в специальных металлических емкостях или мангалах, соблюдая при этом расстояния до строений, лесов и очистку территории от горючих материалов.В противном случае нарушители правил пожарной безопасности могут быть подвергнуты дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. Напомним, ранее мы писали, что