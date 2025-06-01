Возгорание произошло ночью.

1 июня около 2.29 загорелся многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ковров, улица Краснознаменная, д.10, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области. Пламя распространилось на площади около 500 кв. м.Спасатели эвакуировали 15 человек, из которых один ребенок. К тушению пожара было привлечено 5 единиц техники и 21 человек личного состава.Позже администрация Коврова сообщила, что 22 человека в ходе ночного пожара осталось без жилья.Всем нуждающимся предоставили места в пункте временного размещения. Позже будет рассмотрен вопрос о предоставлении жилья в маневренном фонде.