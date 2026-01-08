Метеорологи прогнозируют сильный снег, местами — метель.

Синоптики предупреждают: уже вечером 8 января в регионе начнется серьезное ухудшение погоды. Неблагоприятный период продлится до 21:00 9 января. Горожан ждут серьезные испытания — коммунальным службам и водителям предстоит непростая работа.Метеорологи прогнозируют сильный снег, местами — метель, порывы северо‑восточного ветра до 18 м/с, гололедицу на дорогах, снежные заносы.Коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Сейчас их главные задачи: расчищать дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, убирать снег с лестниц и подходов к пешеходным переходам, обрабатывать тротуары и проезжие части противогололедными реагентами, обеспечивать безопасный доступ к социальным объектам.Городские власти к водителям с настоятельной рекомендацией: не оставляйте автомобили на обочинах. Это критически важно, чтобы спецтехника могла беспрепятственно расчищать дороги и не допускать образования снежных заторов.