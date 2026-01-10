Юношеская хоккейная команда «Судогодец» одержала победу в Рагулинском турнире.

Об этом на своей в соцсети рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.В состязаниях приняли участие восемь команд из России и Беларуси. В финале «Судогодец» встретился в командой «Металлург» из Кировграда Свердловской области и победил со счётом 3:1.«От души поздравляю наших спортсменов, их тренера Сергея Коневского, дружных болельщиков с заслуженным триумфом. Молодцы! Александр Павлович Рагулин был бы счастлив видеть успехи судогодского хоккея», — написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.